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18 фев 2021

Какой автомобиль разочаровал людей больше всего?

Какой автомобиль разочаровал людей больше всего?
Автор фото: фирма-производитель

Недавно в США был составлен рейтинг удовлетворенности автомобилем. Интересно, что Mazda смогла, как и порадовать клиентов, так и огорчить их

Поясним, легендарный родстер Mazda MX-5 занял пятую строчку в рейтинге самых удовлетворяемых автомобилей. В то же время кроссовер Mazda CX-3 оказался самой разочаровывающей машиной. Причем, фокус-группа опрошенных отмечала высокий уровень машины в плане стиля и повадок на дороге, но крайне низкие оценки по комфорту перебили позитив на корню.

Любопытно, но в стане «машин-разочарователей» находится и компания Infiniti с двумя моделями QX60 и QX50. В том же лагере сидит и Nissan с моделью Pathfinder и множество других именитых брендов -  привередлив, однако, американский покупатель.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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