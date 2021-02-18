Какой автомобиль разочаровал людей больше всего?

Недавно в США был составлен рейтинг удовлетворенности автомобилем. Интересно, что Mazda смогла, как и порадовать клиентов, так и огорчить их

Поясним, легендарный родстер Mazda MX-5 занял пятую строчку в рейтинге самых удовлетворяемых автомобилей. В то же время кроссовер Mazda CX-3 оказался самой разочаровывающей машиной. Причем, фокус-группа опрошенных отмечала высокий уровень машины в плане стиля и повадок на дороге, но крайне низкие оценки по комфорту перебили позитив на корню.

Любопытно, но в стане «машин-разочарователей» находится и компания Infiniti с двумя моделями QX60 и QX50. В том же лагере сидит и Nissan с моделью Pathfinder и множество других именитых брендов - привередлив, однако, американский покупатель.