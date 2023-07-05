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5 июл 2023

КАМАЗ поддерживает российских владельцев Renault`

КАМАЗ поддерживает российских владельцев Renault`

Скопинский автоагрегатный завод («СААЗ Комплект»), который входит в структуру Камаза, сообщил, что начал серийное производство запчастей для кроссоверов марок Renault и Nissan

Фактически, речь идет об импортозамещении запчастей для самых популярных компактных кроссоверов в нашей стране – Renault Duster, Renault Arkana, Renault Kaptur, Nissan Terrano, то есть для тех машин, которые построены на платформе B0. Первыми на конвейер встали детали подвески – амортизаторы, стойки стабилизатора и т.д.

Сообщается, что все запчасти обладают минимальным ресурсом в 100 тысяч километров. Также детали были испытаны в тяжелых условиях, включая низкий и высокий температурные режимы.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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