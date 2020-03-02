Автомобильный портал Motorpage
2 мар 2020

КАМАЗ разработал модуль автопилота

КАМАЗ разработал модуль автопилота

Предприятие создало мобильный накрышный модуль автономного управления автомобилем. Система, получившая название «Аватар», умеет без вмешательства человека вести автомобиль по заданному маршруту. Правда есть несколько нюансов

Во-первых, этот модуль предназначается для грузовиков. Кроме того «Аватар» можно установить не на любой автомобиль. Среди обязательных требований — наличие автоматической трансмиссии, электронной педали акселератора, электронной тормозной системы и электрогидроусилителя руля. Все агрегаты должны поддерживать удаленное управление через автомобильную CAN-шину.

Принцип работы прост. При помощи лидаров (лазерных радаров) «Аватар» выстраивает трехмерную карту местности, по которой может самостоятельно прокладывать себе путь. Оператор указывает конечную точку, система подгружает карту, выстраивает маршрут — и после этого машина начинает движение по заданной траектории. В беспилотном режиме автомобиль может передвигаться со скоростью до 60 км/ч. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Мартовские праздники - счастье водителя

02 марта 2020

Тесты беспилотных автомобилей начнутся в марте

02 марта 2020

Volkswagen Tiguan получит версию купе

02 марта 2020
Renault Morphoz Concept 2020

В Renault представили автомобиль-трансформер

02 марта 2020

Начинающие водители стали чаще попадать в ДТП

02 марта 2020
Tesla Cybertruck

Илон Маск пообещал доработать дизайн пикапа

02 марта 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Grandland X - opel grandland x 2018 чья кровь сильнее Тест драйв
02 марта 2020

Opel Grandland X
"Чья кровь сильнее в Opel Grandland X"
Hyundai Sonata - hyundai sonata 2020 цифровая эволюция
Тест драйв
28 февраля 2020

Hyundai Sonata
"Цифровая эволюция"
Volvo XC40 - volvo xc40 2018 вид спереди
Тест драйв
26 февраля 2020

Volvo XC40
"Почему Volvo XC40 победил в конкурсе дамских симпатий"
Mitsubishi Outlander - энергия келаря
Автопутешествия
19 февраля 2020

Mitsubishi Outlander
"Энергия Келаря "

Написано новостей:

2 5 3 2 9