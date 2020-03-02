КАМАЗ разработал модуль автопилота

Предприятие создало мобильный накрышный модуль автономного управления автомобилем. Система, получившая название «Аватар», умеет без вмешательства человека вести автомобиль по заданному маршруту. Правда есть несколько нюансов

Во-первых, этот модуль предназначается для грузовиков. Кроме того «Аватар» можно установить не на любой автомобиль. Среди обязательных требований — наличие автоматической трансмиссии, электронной педали акселератора, электронной тормозной системы и электрогидроусилителя руля. Все агрегаты должны поддерживать удаленное управление через автомобильную CAN-шину.

Принцип работы прост. При помощи лидаров (лазерных радаров) «Аватар» выстраивает трехмерную карту местности, по которой может самостоятельно прокладывать себе путь. Оператор указывает конечную точку, система подгружает карту, выстраивает маршрут — и после этого машина начинает движение по заданной траектории. В беспилотном режиме автомобиль может передвигаться со скоростью до 60 км/ч.