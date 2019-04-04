Китайская парковочная революция

В Китае в тестовом режиме запущен новый способ хранения автомобилей на парковках, который, как уверяют авторы проекта, уже сейчас позволяет увеличить количество парковочных мест почти на 70 процентов

Собственно, маленькая революция заключается в следующем : для того, чтобы припарковать автомобиль по новому проекту необходимо заехать на стоянку, где машина грузится на специальную платформу. После этого платформа вместе с машиной самостоятельно заезжает на размеченное парковочное место. Затем начинается фокус: платформа, на которой стоит автомобиль, наклоняется назад примерно на 30 градусов.

Таким образом, автомобили размещаются практически вертикально, за счет чего в помещении становится больше парковочных мест. Отмечается, что новое решение позволило увеличить вместимость паркинга с 24 до 40 позиций. К слову, представители проекта делают большой упор на автоматизацию. «Если вы хотите забрать автомобиль, вы входите на парковку, парковочная стойка выдвигается автоматически, вы садитесь в машину, уезжаете, и парковочная стойка возвращается на исходную позицию автоматически», — объяснил представитель компании Chongqing Chaoli High-Tech Co., Ltd.