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21 фев 2025

Китайский седан Lucid Air оказался быстрее Lamborghini Revuelto

Китайский седан Lucid Air оказался быстрее Lamborghini Revuelto
Автор фото: caranddriver

Электрический седан Lucid Air Sapphire доказал, что может соперничать с топовыми суперкарами: в американском тесте Car and Driver Lightning Lap он оказался быстрее Lamborghini Revuelto и Porsche 718 Cayman GT4 RS Manthey

Lucid преодолел трассу Virginia International Raceway за 2 минуты 40,2 секунды, опередив Lamborghini Revuelto на 1,1 секунды и Porsche Cayman GT4 RS Manthey на 0,7 секунды. Это впечатляющий результат, учитывая, что Lucid Air Sapphire – достаточно тяжелый седан весом 2420 кг.

Lucid Air Sapphire оснащен тремя электромоторами мощностью 1 234 л.с. Они обеспечивают разгон до “сотни” всего за 1,89 с. А максимальная скорость, которую седан смог достичь на круге, достигла 274 км/ч. Lucid также оказался быстрее Porsche Taycan Turbo GT, который проехал круг за 2:41.8, уступив 1,6 секунды.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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