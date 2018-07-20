Похоже, автопроизводители начали успевать подстраиваться под ужесточающиеся правила краш-тестов независимой организации Euro NCAP, так как в стане «отличников» оказывается все больше моделей.

В этот раз испытаниям на безопасность были подвергнут Volvo XC40 и четвертое поколение Ford Focus. Испытания проводились по расширенной программе, которая включает в себя оценку систем автоматического экстренного торможения в городских условиях и ее способностей распознавать пешеходов и велосипедистов.

За защиту водителя и переднего пассажира Volvo XC40 получил 37,2 балла, а Ford Focus — 32,5 балла. За защиту детей обе машины получили одинаковое количество баллов — по сорок три. Эксперты дали дополнительные баллы за сигнализацию непристегнутого переднего пассажира и удобство установки в обе машины любых детских удерживающих устройств.

За защиту пешеходов шведский кроссовер получил 34,5 балла, а Ford Focus набрал 34,8 баллов. У Volvo XC40 были признаны опасными передние стойки и кромка капота в передней части, а у Ford Focus для пешеходов угрозу могут представлять только стойки.

За работу активных систем безопасности Volvo XC90 набрал на одну десятую балла больше, чем Ford Focus: 10 против 9,9 баллов. Более высокий результат, достигнут из-за того, что система предупреждения об опасности фронтального столкновения у шведа срабатывает уже на скорости 4 км/ч.

