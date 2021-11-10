Lincoln Zephyr рассекречен до премьеры

На одном из китайских автомобильных порталов появились фотографии нового Lincoln Zephyr, который официально представят на автосалоне в Гуанчжоу в конце ноября.

Интересно, но автомобиль получился не слишком большим. Его длина, например, даже не достигает пяти метров (4982). Впрочем, этот показатель сравним с BMW 5 Series и Mercedes-Benz E-Class. На фотографиях также заметно, что многие стилистические концептуальные решения, вроде камер заднего вида вместо зеркал, уступили место традиционным решениям. Правда, эксперты говорят, что камеры могли бы и появиться, просто китайское законодательство в данный момент запрещает эксплуатацию таких технологий на автомобилях.

Отметим, что Lincoln Zephyr базируется на одной платформе с седаном Ford Mondeo, который также будет продаваться исключительно на рынке Китая. Под капотом Lincoln трудится двухлитровый турбомотор, который развивает 235 лошадиных сил и сочетается с 8-ступенчатым «автоматом». Привод у машины — на переднюю ось. Максимальная скорость достигает 225 км/ч.