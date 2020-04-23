Материалы для электрокаров планируют "отжать" у океана

Канадская компания DeepGreen Metals, занимающаяся глубоководной добычей полезных ископаемых, оплатила исследование, которое подтвердило, что добыча металлов с океанского дна нанесет меньший вред экологии, чем традиционная выработка

DeepGreen Metals через дочернюю NORI (Nauru Ocean Resources) заключила контракт на геологоразведочные работы в зоне Clarion-Clipperton (CC) в восточной части Тихого океана сроком на 15 лет. С этого года там начнут испытывать пилотную систему сбора богатых минералами полиметаллических конкреций, из которых затем будут выделять никель, кобальт, марганец, а также медь.

Такие металлы будут затем использоваться для создания элементов электрокаров. По оценкам специалистов, при таком процессе разработки выделяется на 70 процентов меньше углекислого газа и остается на 94 процента меньше твердых отходов. Кроме того под угрозой окажется на 93 процента меньше живых организмов.