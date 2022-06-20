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20 июн 2022

Минпромторг анонсировал появление новых "Волг"

Минпромторг анонсировал появление новых "Волг"

Буквально на днях представители Госдумы заявили о намерениях пересадить всех чиновников на российские машины. Теперь же Минпромторг анонсировал разработку автомобилей под марками "Волга" и "Победа"

Нет, это не шутки. Вот вам слова главы ведомства: «Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, которые есть у нашего автопрома. <...> У коллег есть планы возрождения, например, бренда "Волга" или "Победа". Или и то, и то» - цитирует министра РБК.

К сожалению, нет никакой информации о типе машин, под знакомым названием может скрываться не только легковой, но и, скажем, грузовой автомобиль. Такие попытки уже были - . В 2020-м ГАЗ планировал применять имя «Победа» для каркасного низкопольного автобуса на базе ГАЗели Next — и даже собрал несколько машин с такими шильдиками. В последний момент от «советского» названия отказались в пользу наименования ГАЗель Сити.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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