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5 ноя 2020

Минпромторг почти втрое сократит поддержку автопрома в 2021 году

Минпромторг почти втрое сократит поддержку автопрома в 2021 году

В 2021-м в России господдержка автопрома по сравнению с текущим годом существенно сократится. Если в 2020-м правительство выделило из федерального бюджета на поддержку автопрома 45,5 млрд рублей, то на следующий год предусмотрены 17,5 млрд.

По сообщению пресс-службы Минпромторга, эта сумма пойдет на программы льготного автокредитования, льготного лизинга и доступной аренды, субсидии на газомоторную технику, опережающие госзакупки автотранспорта, гранты ФРП на локализацию производства автокомпонентов.

Ранее директор департамента автомобильной промышленности министерства Денис Пак заявлял, что 9 млрд рублей из этих средств выделят на программы льготного автокредитования, 3,8 млрд — на льготный лизинг, 1 млрд — на программу локализации автокомпонентов. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров говорил, что, несмотря на поддержку авторынка, из-за пандемии Covid-19 спрос на машины в 2020 году упадет в сравнении с 2019-м на 25-30%.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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