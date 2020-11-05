Минпромторг почти втрое сократит поддержку автопрома в 2021 году

В 2021-м в России господдержка автопрома по сравнению с текущим годом существенно сократится. Если в 2020-м правительство выделило из федерального бюджета на поддержку автопрома 45,5 млрд рублей, то на следующий год предусмотрены 17,5 млрд.

По сообщению пресс-службы Минпромторга, эта сумма пойдет на программы льготного автокредитования, льготного лизинга и доступной аренды, субсидии на газомоторную технику, опережающие госзакупки автотранспорта, гранты ФРП на локализацию производства автокомпонентов.

Ранее директор департамента автомобильной промышленности министерства Денис Пак заявлял, что 9 млрд рублей из этих средств выделят на программы льготного автокредитования, 3,8 млрд — на льготный лизинг, 1 млрд — на программу локализации автокомпонентов. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров говорил, что, несмотря на поддержку авторынка, из-за пандемии Covid-19 спрос на машины в 2020 году упадет в сравнении с 2019-м на 25-30%.