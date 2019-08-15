Минтранс рекомендовал заменить камеры муляжами

Министерство транспорта разработало проект «Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД»

Сообщается, что документ находится на стадии доработки, однако, по словам вице-премьера Максима Акимова, проект методики планируется утвердить уже в сентябре этого года. Мы отбросим все подробности по составу документа и взглянем лишь на один пункт, но какой! Согласно рекомендациям, прибор нужно демонтировать, если в зоне его контроля удалось снизить количество нарушений на 80%. При этом на место настоящей камеры должен быть установлен муляж. Для пущей достоверности такие «обманки» оснастят специальными устройствами, которые будут имитировать работу импульсного доплеровского радара или инфракрасной подсветки, чтобы на них реагировали радар-детекторы.

В общем, людей планируется держать в постоянном напряжении. К слову, Минтранс рекомендует владельцам дорог размещать в Интернете информацию о местах установки камер. При этом муляжи должны быть обозначены на них, как обычные стационарные приборы. Если же у владельца автодороги нет возможности контролировать все аварийно-опасные участки, то рекомендуется перемещать между ними камеры раз в три-шесть месяцев.