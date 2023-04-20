Мосгордума хочет пересадить чиновников на «Москвичи»

Мосгордума поддержала обращение к мэру Сергею Собянину о трансформации автопарка правительства столицы

На сегодняшний день большая часть ведомственного автопарка состоит из японских седанов Toyota Camry. Собственно, их собираются продать через специальные аукционы. Причем авторы законопроекта сообщают, что этот шаг позволит улучшить положение рядовых граждан, которые, в теории, могли бы купить эти автомобили.

На замену «японцам» должна прийти продукция завода «Москвич». Скорее всего речь идет о седане «Москвич 6», который должен скоро появиться на рынке.