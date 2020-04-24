Москва не собирается отменять плату на парковках

Депутаты Мосгордумы в марте обращались к властям столицы с предложением отменить плату на парковках на период пандемии COVID-19, однако эта инициатива так и не получила поддержки

Депутат столичной Думы Михаил Тимонов опубликовал в своих соцсетях ответ руководителя департамента транспорта Москвы и вице-мэра Максима Ликсутова на предложение о необходимости убрать плату на парковках столицы. В нем сообщается, что платные парковки — это составная часть транспортной системы, и они являются механизмом мягкого регулирования трафика за счет изменения транспортного поведения горожан. Также в ответе сказано, что платные парковки сохранены в период пандемии в связи с «транспортной целесообразностью», а ответственность за последствия, которые могут возникнуть при введении бесплатных парковок, будут нести не депутаты и жители Москвы, а правительство. Иными словами, столичные власти опасаются, что бесплатные парковки станут искушать жителей совершать поездки по несущественным поводам, чего в период самоизоляции лучше не делать.

Народные избранники приводили вполне обоснованные аргументы в пользу необходимости отмены платы за парковки на период пандемии COVID-19 в столице: по их мнению, это сократило бы количество людей в общественном транспорте, а также простимулировало их использовать личные автомобили, что снизило бы распространение смертельной инфекции. В начале апреля отменить платные парковки на время нерабочих дней предлагал Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), с аналогичным предложением выступал и вице-спикер Госдумы Петр Толстой.