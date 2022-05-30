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30 май 2022

На австралийские дороги нанесут светящуюся разметку

На австралийские дороги нанесут светящуюся разметку

Безопасность дорожного движения – для многих стран эта сфера является приоритетом в градостроительной и автодорожной политике. Эксперты из США, Европы и других регионов постоянно придумывают решения, которые защитят граждан на дорогах

Власти Австралии, к примеру, уже несколько лет были обеспокоены безаварийным передвижением по ночным дорогам – слишком часто в это время дня происходили ДТП. Люди вылетали с трасс, машины сталкивались друг с другом и.т.д.  Чиновники решили выделить целых двести пятьдесят миллионов долларов, чтобы решить эту проблему. Большая часть средств уже пошла на установку нового освещения и необычную разметку, о которой стоит поговорить подробнее.

Перед вами разработка компании Tarmac Linemarking. По сути это краска с люминесцентным покрытием на основе фосфора с различными добавками для износостойкости - достаточно нанести ее на существующие полосы и ночью все будет гореть ярким зеленым светом. К слову, в 2019 году в некоторых регионах России – например, в Подмосковье также стали внедрять светящуюся разметку, правда, здесь исполнение несколько иное. Во-первых, используется не краска, а яркие светодиоды, которые получают энергию от фотоэлементов. Во-вторых, разметка используется лишь для обозначения пешеходных переходов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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