NASA просит помощи у производителей

В рамках "программы Артемида" автомобильным и космическим специалистам предстоит разработать новый лунный ровер – транспортное средство для астронавтов

Одна из целей "программы Артемида" – возвращение людей на поверхность Луны, причем высадиться туда должны "первая женщина и следующий мужчина: официальная формулировка цели напоминает о том, что мужчины на Луне уже бывали. Однако для того, чтобы повысить эффективность исследований, которыми будут заниматься астронавты, им требуется автономный транспорт.

Именно в этой области и должны проявить себя автомобильные компании. NASA уже разослало запросы в штаб-квартиры компаний-лидеров отрасли с предложением задуматься о том, какими могли бы стать новый луноход и роботы, помогающие астронавтам. Предполагается, что новый лунный ровер будет рассчитан на нескольких человек и получит открытую кабину (то есть передвигаться на нем придется в скафандрах).