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18 апр 2017

Названы лучшие автомобильные интерьеры

Названы лучшие автомобильные интерьеры

Ежегодно эксперты и редакторы авторитетного американского издания Ward's Auto выбирают лучшие автомобильные интерьеры среди моделей, представленных на местном рынке

Среди критериев масса субъективных, оцениваются эстетика, эргономика, комфорт, качество отделочных материалов, оснащенность и удобство пользования электроникой.

В этом году лучшим автомобильным интерьером был признан салон седана Alfa Romeo Giulia. Эксперты особо отметили руль, приборную панель, расположение элементов управления на центральной консоли, отделку салона дорогой кожей и натуральными материалами, такими как металл и дерево.

Особо был отмечен интерьер кроссовера Bentley Bentayaga. В Ward's Auto отметили его высокую функциональность и индивидуальный инновационный дизайн.

В этом году в десятку лучших не вошли интерьеры ни одного из немецких производителей премиум-сегмента. Фактически, только трем компаниям из прошлогоднего ТОП-10 удалось удержаться в лидирующей группе, это Honda, Lexus и Mazda.

В прошлом году в ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров вошли салоны таких моделей как Audi TTS, BMW 7-Series, Cadillac XT5, Lexus RX, Mercedes-Benz GLC, Volvo XC90, Chrysler Pacifica, Chevrolet Camaro, Honda Civic и Nissan Maxima.

ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров по версии Ward's Auto:

  • Alfa Romeo Giulia
  • Bentley Bentayga
  • Buick LaCrosse
  • Honda CR-V
  • Lexus LC 500
  • Lincoln Continental
  • Maserati Levante
  • Mazda CX-9
  • Mini Countryman
  • Subaru Impreza Limited

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При написании новости использовалась информация:
Ward’s Auto

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