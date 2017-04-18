Ежегодно эксперты и редакторы авторитетного американского издания Ward's Auto выбирают лучшие автомобильные интерьеры среди моделей, представленных на местном рынке

Среди критериев масса субъективных, оцениваются эстетика, эргономика, комфорт, качество отделочных материалов, оснащенность и удобство пользования электроникой.

В этом году лучшим автомобильным интерьером был признан салон седана Alfa Romeo Giulia. Эксперты особо отметили руль, приборную панель, расположение элементов управления на центральной консоли, отделку салона дорогой кожей и натуральными материалами, такими как металл и дерево.

Особо был отмечен интерьер кроссовера Bentley Bentayaga. В Ward's Auto отметили его высокую функциональность и индивидуальный инновационный дизайн.

В этом году в десятку лучших не вошли интерьеры ни одного из немецких производителей премиум-сегмента. Фактически, только трем компаниям из прошлогоднего ТОП-10 удалось удержаться в лидирующей группе, это Honda, Lexus и Mazda.

В прошлом году в ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров вошли салоны таких моделей как Audi TTS, BMW 7-Series, Cadillac XT5, Lexus RX, Mercedes-Benz GLC, Volvo XC90, Chrysler Pacifica, Chevrolet Camaro, Honda Civic и Nissan Maxima.



ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров по версии Ward's Auto: