В отличие от Европы у нас дизельные автомобили большой популярностью не пользуются, да и предложение по таким моделям невелико. Но в первом квартале неожиданно произошел всплеск интереса к таким машинам.

Самым популярным в России автомобилем с дизельным двигателем остается внедорожник Toyota Land Cruiser. В явнаре-марте этого года было продано 2351 таких машин. Кстати, на дизельные модификации «Крузака» приходится более 80% спроса.

На втором месте среди самых продаваемых дизельных легковых автомобилей находится Mitsubishi Pajero Sport с результатом 2014 единиц. Замыкает тройку лидеров данного рейтинга Volkswagen Tiguan (1602 шт.).

Немного отстают Renault Duster и Toyota Fortuner (1569 и 1515 шт. соответственно). В Топ-10 самых продаваемых дизельных легковых автомобилей по версии агентства «Автостат» также вошли: Kia Sorento Prime (1418 шт.), BMW X5 (1229 шт.), Mitsubishi L200 (1074 шт.), Hyundai Santa Fe (946 шт.) и Toyota Land Cruiser Prado (918 шт.).

Лидером среди марок по реализации новых легковых машин, оснащенных дизельными двигателями, является Toyota. Так, в 1 квартале 2018 года в России было продано 5983 таких автомобиля японской марки. На втором месте по этому показателю находится немецкий BMW – за отчетный период россияне приобрели 5001 автомобиль баварского премиум-бренда с дизельным мотором. Замыкает тройку лидеров японский Mitsubishi с результатом 3088 проданных экземпляров.

Далее в рейтинге располагаются немецкие Mercedes-Benz и Volkswagen (2598 и 2419 шт. соответственно). Кроме них, в ТОП-10 марок по продажам дизельных легковых автомобилей в РФ также попали: Kia (2360 шт.), Land Rover (1853 шт.), Renault (1838 шт.), Hyundai (1305 шт.) и Audi (1159 шт.).