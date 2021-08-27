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27 авг 2021

Николя Мор заявил о самой главной проблеме АвтоВАЗ.

Николя Мор заявил о самой главной проблеме АвтоВАЗ.

Помните исторический анекдот, где раскрывалась причина плохого качества отечественных машин? Мол, место где стоит завод - гнилое. Буквально на днях глава АвтоВАЗ рассказал об истинных проблемах

Сразу предупредим - злостных шуток на тему машин и их качества не будет. Господин Мор высказался лишь о сложностях с точки зрения управленческого и делового подхода. Собственно, большой проблемой является излишняя бюрократия.

«Что еще немного расстраивает, так это сложность процессов и бюрократия, чего на АвтоВАЗе по-прежнему достаточно много. Я был рад прочесть приказ господина Полякова от 1974 года (гендиректора ВАЗа с 1966-го по 1975-й. — Прим. авт.), который призывает упрощать и ускорять процессы на заводе. Мы даже решили напечатать его на плакате и повесить на стене в зале заседаний. Для того чтобы каждый мог осознать, что бюрократия создает много проблем», — сказал Мор в интервью телеканалу "Тольятти 24"

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Drom

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