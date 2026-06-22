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22 июн 2026

Новый глава Toyota намерен пересмотреть модельную линейку ради снижения затрат

Новый глава Toyota намерен пересмотреть модельную линейку ради снижения затрат
Автор фото: фирма-производитель

Новый генеральный директор компании Кента Кон считает, что большое количество моделей и модификаций приводит к росту расходов и усложняет работу инженерных подразделений

По итогам 2025 года, Toyota вместе с премиальным брендом Lexus реализовала 10 536 807 автомобилей. Продажи выросли на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, что позволило японскому концерну сохранить статус крупнейшего автопроизводителя мира шестой год подряд. Однако руководство компании делает ставку не только на объемы продаж, но и на повышение эффективности производства.

После посещения исследовательских и инженерных центров Кента Кон обратил внимание на чрезмерное количество разных версий моделей. По его мнению, часть процессов не создает ценности для клиентов и требует пересмотра. Пока в Toyota не раскрывают, какие именно модели могут попасть под сокращение. Тем не менее, компания уже отказалась от дальнейшей разработки электрического седана Lexus LF-ZC. Причиной стали колебания рыночного спроса и высокая нагрузка, связанная с проектированием и производством модели.

На этом фоне Toyota продолжает сохранять в линейке даже весьма возрастные автомобили. Ярким примером остается Land Cruiser 70 Series, который дебютировал еще в 1984 году, но до сих пор продается в Японии и Австралии, регулярно получая обновления.

Еще одним важным направлением для нового руководителя станет наращивание производства гибридных автомобилей. При этом компания не собирается резко менять стратегию и полностью переходить на электромобили. В модельной гамме останутся бензиновые, гибридные, подключаемые гибридные и отдельные дизельные версии.

Позиция Toyota в отношении электрификации остается достаточно осторожной. Председатель совета директоров Акио Тойода в начале 2025 года заявлял, что электромобили никогда не займут более 30% мирового рынка. В то же время, он признает, что отрасль постепенно движется в сторону электрификации, а сторонников двигателей внутреннего сгорания становится все меньше.
 

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