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27 фев 2023

Новым куратором российского автопрома стал профессионал

Новым куратором российского автопрома стал профессионал

Не так давно российские СМИ писали об уходе Дениса Пака с поста главы департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ. Теперь же мы знаем, кто стал его преемником

Собственно, согласно сообщению телеграм-канала «Русский автомобиль», новым главой департамента стал Игорь Бойцов. Надо сказать, что данная фамилия в нашем автомобильном мире сравнительно известная – долгое время он занимал пост руководителя российского завода Nissan.

Да и в целом карьера Бойцова неразрывно связана с автопромом – будучи по образованию инженером, в начале двухтысячных годов он руководил цехом окраски на всеволожском заводе Ford Motor. В 2005-м возглавил проект запуска производства Ford Focus II в РФ. Через год перешел на предприятие Toyota Motor в Шушарах, где дорос до заместителя директора по производству и руководителя проекта по выпуску Toyota Camry.

При написании новости использовалась информация:
t.me/rusautomobile2

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