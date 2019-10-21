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21 окт 2019

Переделка ретро-машин в электрокары. Есть противники

Переделка ретро-машин в электрокары. Есть противники

Международная ассоциация старинных машин (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) выступила резко против  таких переделок

Уже сделано официальное заявление, в котором указано, что долг Ассоциации  – заниматься сохранением наследия и продвижением классических автомобилей, поддержанием их культурной ценности и исторически правильного состояния. Этому не соответствует установка современных электрических компонентов в олдтаймеры, пусть она даже является добровольным решением автовладельца.

Представители FIVA  говорят, что классическим автомобиль делает не его форма кузова, дизайн и т.д., а то, каким образом он был сконструирован и изготовлен в оригинальной форме. Чтобы минимизировать риски вмешательства тюнеров в исторические машины, Ассоциация рекомендует хотя бы сохранять и помечать оригинальные компоненты силовой установки и шасси при установке электромотора, дабы существовала возможность быстрой конверсии в изначальное состояние.

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