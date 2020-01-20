Платная парковка расширяется

В середине февраля в зону платных парковок войдет еще восемьдесят столичных улиц в 16 районах. Также будут пересмотрены действующие тарифы

Как сообщает ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), деньги за стоянку автомобилей начнут брать на улицах, где не хватает мест местным жителям, а также там, где находятся «точки притяжения автомобилистов из других районов и городов». Новые платные парковочные места оборудуют на московских улицах в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, а также Северное и Южное Тушино.

Кроме того, на части улиц, в основном в центре города, власти пересмотрят действующие тарифы, которые, в зависимости от загруженности места, могут как уменьшиться, так и увеличиться. К примеру, изменения произойдут на улицах, где ранее граничили высокие и низкие тарифы.