Представлен спорткар Xenex

В Траверс-Сити (США) на фестивале The Amelia Concours d’Elegance дебютировал спорткар Xenex MX Speedster, разработанный компанией Xenex Motorsports LLC. Чем интересна данная модель?

Вообще Xenex Motorsports не является полноценным автопроизводителем – это тюнинг-ателье, которое решило расширить сферу своей деятельности, занявшись выпуском кит-каров. Собственно, MX Speedster является продуктом глубокой модернизации обычной Mazda MX-5, причем в качестве доноров используют машины первого поколения – их полностью разбирают, заменяют все изношенные детали, а затем на шасси устанавливают совершенно новый кузов, его облик, к слову, нарисовал наш соотечественник – Касим Тлибеков.

Если говорить о силовой установке, то ее тоже дорабатывают. Штатный мотор 1.6 оснащают нагнетателем, в результате этой и других манипуляций его отдача повышается с 116 до 200 лошадиных сил.