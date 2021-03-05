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5 мар 2021

Превращаем Mazda MX-5 в спорткар

Превращаем Mazda MX-5 в спорткар
Автор фото: фирма-производитель

Вам надоел собственный родстер? Не проблема - превратите его в гоночный автомобиль родом из 1930-х годов.

Британские механики сделали конверсионный кит для Mazda MX-5, который превращает данный автомобиль  в старинный спорткар тридцатых годов Alfa-Romeo 158.  Из чего он состоит? Все просто - кузовные панели,  некоторые детали шасси и элементы интерьер.  Если доплачивать, то можно сделать дополнительный заказ на аутентичные колеса, кресла и рулевое колесо. Из технических компонентов можно добавить амортизаторы и охлаждающую систему.

Двигатель и все остальные детали берутся от донорской Mazda MX-5. Любопытно, что  прием заказов на кит уже открыт. Кроме того, механики собираются сделать полноценный клуб владельцев подобных автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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