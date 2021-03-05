Превращаем Mazda MX-5 в спорткар

Вам надоел собственный родстер? Не проблема - превратите его в гоночный автомобиль родом из 1930-х годов.

Британские механики сделали конверсионный кит для Mazda MX-5, который превращает данный автомобиль в старинный спорткар тридцатых годов Alfa-Romeo 158. Из чего он состоит? Все просто - кузовные панели, некоторые детали шасси и элементы интерьер. Если доплачивать, то можно сделать дополнительный заказ на аутентичные колеса, кресла и рулевое колесо. Из технических компонентов можно добавить амортизаторы и охлаждающую систему.

Двигатель и все остальные детали берутся от донорской Mazda MX-5. Любопытно, что прием заказов на кит уже открыт. Кроме того, механики собираются сделать полноценный клуб владельцев подобных автомобилей.