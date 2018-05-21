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21 май 2018

Прямые Кривые и непрямые Кривые: какие улицы бывают в России

Прямые Кривые и непрямые Кривые: какие улицы бывают в России

Некоторым улицам дают названия, которые как будто должны говорить об их форме, например Прямая, Круглая или Треугольная. Как будто — потому что в реальности дело иногда обстоит совсем иначе: Прямая улица может загибаться кочергой, а Круглая — лежать крестом.

В «Яндексе» решили проверить, насколько названия российских улиц соответствуют их форме. Аналитики компании ограничились улицами с названиями, предполагающими простые геометрические формы: прямую, кривую, треугольник и круг.

Треугольных улиц на картах нашлось всего семь и ни одна из них не соответствует одноименной геометрической фигуре. Самая близкая к треугольнику Треугольная улица находится в Брянской области, но и та имеет форму трапеции.

Прямыми считали улицы из базы Яндекс.Карт со словом «прямой» в названии, Кривыми — со словом «кривой». Чтобы определить, насколько форма такой улицы соответствует ее названию, бралось кратчайшее расстояние между началом и концом и делили его на длину улицы со всеми её изгибами: чем ближе результат деления к единице, тем улица прямее; чем ближе к нулю, тем кривее. Прямыми считались улицы с таким показателем не ниже 0,99.

В базе Яндекс.Карт — 129 российских Прямых улиц. Форма большинства из них вполне соответствует названию: три четверти таких улиц действительно прямые. Встречаются и довольно кривые Прямые, яркий пример — Прямая улица в городе Белокуриха Алтайского края.

Кривых улиц тоже чуть больше сотни — 115, и каждая четвертая из них, судя по форме, должна бы называться Прямой. Например, Кривая улица в Новокузнецке. Самая кривая из Кривых улиц находится в селе Малиновка Томской области, она почти замыкается в кольцо.

Улиц с «круглыми» названиями оказалось гораздо больше, чем с «прямыми» или «кривыми», — 813. Их можно разделить на несколько групп: от действительно круглых, их всего 20, например проезд Сокольнического Круга в Москве — до почти прямых, вроде пяти Кольцевых улиц в Калуге, таких насчитали 47.
 

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При написании новости использовалась информация:
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