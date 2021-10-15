Продажи автомобилей в 2021 году рухнут

В начале года АЕБ сделала прогноз по автомобильному рынку, заявив, что он вырастит по отношению к прошлому году на 9,8%, (до 1,756 млн автомобилей). Впрочем, уже сейчас в АЕБ говорят, что прогноз будет радикально пересмотрен, так как на рынке наступил кризис.

Фактически, сейчас на автомобильном рынке говорят о двух вещях – о дефиците машин, который вызван простоем предприятий из-за проблем с поставками микросхем, и о диллерских наценках, которые стали возникать по этой причине повсеместно. Про последний пункт мы поговорим чуть позже, а пока хотелось бы разобраться в дефиците. Мы в Motorpage считаем, что он создан искусственно, так как производители чипов изготавливают их в достаточном объеме. Вот вам интересный факт, тайваньская компания TSMC, которая является крупнейшим производителем микросхем недавно заявила, что их конвейер работает в полную силу и обеспечивает микросхемами всех игроков рынка. Проблема вся в том, что автомобильная промышленность для производителей и продавцов микросхем – не приоритетна. В лидерах находится сфера IT - спрос на ноутбуки, мобильные телефоны, роутеры и различное иное оборудование колоссально возрос из-за коронавируса и повсеместного внедрения удаленного режима работы. К тому же, началась новая волна майнинга, соответственно возрос спрос на видеокарты и.т.д.В TSMC заявили, что многие компании IT-отрасли и не только стали просто закупать микросхемы впрок, что и вызвало нехватку.

Впрочем, этот дефицит, который создан, как мы выяснили, искусственно совсем скоро будет нейтрализован. Та же самая TSMC собирается провести аудит своих клиентов, дабы выяснить, кому действительно не хватает проводников, так что в автомобильной отрасли эта ситуация должна выровняться. Тем более, что и другие производители микросхем, вроде Cisco Systems или Intel, готовы еще больше нарастить свои мощности.

Что касается цен, то здесь картина интересная. Дилеры продолжают переписывать прайсы. Буквально на днях наши коллеги поделились нелицеприятной информацией. Итак, в одном автосалоне стоит Skoda Kodiaq по цене от двух миллионов рублей. Рядом с ценником указан список дополнительного оборудования - коврики и.т.д, который оценивается еще в один миллион сто семьдесят тысяч рублей. Итого мы имеем итоговую стоимость автомобиля более чем в три миллиона рублей. Вы готовы отдать такую сумму за кроссовер далеко не премиального класса? Думаем, что нет. В АЕБ считают, что совсем скоро рынок обвалится, так как уже сейчас наблюдается падение сбыта.Так, по данным Ассоциации, продажи новых легковых автомобилей и LCV в РФ в июле текущего года снизились на 6,5% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и составили 136,64 тыс. шт., в августе продажи упали на 17%, до 114,1 тыс. машин. Снижение продаж наблюдалось и в сентябре, всего было продано 119,485 тыс. шт. (- 22,6% к сентябрю 2020 года). То есть сейчас продается меньше машин, чем в период пандемии и локдаунов!