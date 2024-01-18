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18 янв 2024

Рассекречен новый седан от Lynk&Co

Рассекречен новый седан от Lynk&Co
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Lynk&Co опубликовала изображения нового седана под названием 07 EM-P. На данный момент автомобиль проходит “зимний” тест на севере Китая

Дизайн пока скрывается под камуфляжем, но видно, что все фирменные черты бренда сохранятся. Это выражается в оформлении узких светодиодных фар, вытянувшихся по длине капота. Можно также заметить, что седан получит спортивные бампера и скрытые дверные ручки. 

Поскольку Lynk&Co 07 EM-P построен на платформе CMA Evo, предназначенной для PHEV, то автомобиль будет оснащаться гибридной силовой установкой предполагаемой суммарной мощностью более 400 кВт (544 л.с.). Ожидается, что она будет позаимствована от кроссовера Lynk&Co 08. В основе - 1,5-литровый турбомотор мощностью 162 л.с. и один или два электродвигателя на 218 л.с. и 540 л.с. соответственно. 

При написании новости использовалась информация:
autohome

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