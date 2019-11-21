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21 ноя 2019

Реформа ОСАГО – появился новый законопроект

Реформа ОСАГО – появился новый законопроект

С изменением процедуры страхования происходит настоящая чехарда, то правительство отправляет на доработку законопроект от Минфина, то принимает на рассмотрение новый законопроект, но уже от депутатов Государственной  Думы

Напомним, что в октябре законопроект Минфина был отправлен на доработку. Если первоначально планировалось в четыре раза увеличить выплаты при получении вреда жизни и здоровью (до 2 миллинон рублей), оставить возможность отказа от территориального коэффициента, а также наделить страховые компании правом варьировать тарифы внутри одинаковых групп автовладельцев, то на последнем заседании рабочей группы обсуждалась возможность полного отказа от этих пунктов.

В свою очередь, депутаты  выдвигают иные предложения. Они также советуют  отказаться и от увеличения выплаты при вреде жизни и здоровью, и от скидок при использовании в машине средств телематики. В то же время депутаты  предлагают существенно изменить систему формирования регионального коэффициента: его назначение предлагается отдать самим страховым компаниям. При этом они смогут выбирать индивидуально для каждого населенного пункта, а не региона в целом. Также предлагается ввести повышающий коэффициент за неоднократное грубое нарушение прав, включая превышение  скорости. При этом в расчет не будут браться случаи, когда нарушение выявлено автоматическими комплексами фотовидеофиксации. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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