Реформа ОСАГО – появился новый законопроект

С изменением процедуры страхования происходит настоящая чехарда, то правительство отправляет на доработку законопроект от Минфина, то принимает на рассмотрение новый законопроект, но уже от депутатов Государственной Думы

Напомним, что в октябре законопроект Минфина был отправлен на доработку. Если первоначально планировалось в четыре раза увеличить выплаты при получении вреда жизни и здоровью (до 2 миллинон рублей), оставить возможность отказа от территориального коэффициента, а также наделить страховые компании правом варьировать тарифы внутри одинаковых групп автовладельцев, то на последнем заседании рабочей группы обсуждалась возможность полного отказа от этих пунктов.

В свою очередь, депутаты выдвигают иные предложения. Они также советуют отказаться и от увеличения выплаты при вреде жизни и здоровью, и от скидок при использовании в машине средств телематики. В то же время депутаты предлагают существенно изменить систему формирования регионального коэффициента: его назначение предлагается отдать самим страховым компаниям. При этом они смогут выбирать индивидуально для каждого населенного пункта, а не региона в целом. Также предлагается ввести повышающий коэффициент за неоднократное грубое нарушение прав, включая превышение скорости. При этом в расчет не будут браться случаи, когда нарушение выявлено автоматическими комплексами фотовидеофиксации.