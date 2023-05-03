Rolls-Royce отправил в отставку модель Dawn

Компания Rolls-Royce объявила о прекращении производства кабриолета Dawn. Автомобиль, увидевший свет в 2015 году в качестве преемника открытого Phantom Drophead.

Прямого преемника у машины не будет, а роль идеологического наследника исполнит электрифицированный флагман Spectre. Также в отставку отправляются атмосферные моторы V12.

Выпуск Dawn в Гудвуде стартовал в 2015 году, а в продажу новинка поступила в 2016-м, который и стал ее самым успешным годом: в Европе было реализовано 258 единиц. После этого спрос на кабриолет постепенно падал.