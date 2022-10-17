Российские блогеры решили проверить аварийный функционал Iphone для водителей

Как известно, на современных смартфонах компании Apple появилась интересная функция – в случае ДТП телефон автоматически посылает вызов экстренным службам. Многие американские и европейские блогеры уже проверили систему и выяснили, что она работает со сбоем

Теперь за исследование взялись наши соотечественники. Несколько техноблогеров взяли Tesla Model S и поехали на испытательный полигон НАМИ. Разбили электрокар по одному из стандартов EuroNCAP — на скорости 64 км/ч о сминаемый барьер.

Никаких сигналов после аварии iPhone не отправили ни в экстренные службы, ни по списку контактов. Причем в салоне автомобиля было сразу два смартфона. Причины отсутствия срабатывания, к слову, могут скрываться в том, что Apple попросту ограничила функционал систем в нашей стране.