Штрафы за нарушение ПДД предложили заменить предупреждениями

Группа депутатов внесёт в Госдуму законопроект с поправками в КоАП РФ, где прописаны меры, которые позволяют заменять некоторые штрафы обычными предупреждениями

Если приводить реальные примеры, то штраф хотят отменить за передвижение на незарегистрированном автомобиле. Сейчас санкция за такое нарушение – штраф в 500 рублей. Дополнить возможностью ограничиться предупреждением предлагается также статьи, регулирующие наказание за неиспользование ремня безопасности, выезд на перекрёсток с затором и движение задним ходом там, где это запрещено.

Законопроект направлен на рассмотрение в правительство. То есть о реальных изменениях мы сможем поговорить лишь через несколько месяцев.