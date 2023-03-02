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2 мар 2023

Штрафы за нарушение ПДД предложили заменить предупреждениями

Штрафы за нарушение ПДД предложили заменить предупреждениями

Группа депутатов внесёт в Госдуму законопроект с поправками в КоАП РФ, где прописаны меры, которые позволяют заменять некоторые штрафы обычными предупреждениями

Если приводить реальные примеры, то штраф хотят отменить за передвижение на незарегистрированном автомобиле. Сейчас санкция за такое нарушение – штраф в 500 рублей. Дополнить возможностью ограничиться предупреждением предлагается также статьи, регулирующие наказание за неиспользование ремня безопасности, выезд на перекрёсток с затором и движение задним ходом там, где это запрещено.

Законопроект направлен на рассмотрение в правительство. То есть о реальных изменениях мы сможем поговорить лишь через несколько месяцев.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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