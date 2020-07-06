Скоростной лимит на платных трассах хотят увеличить до 150 км/ч

О том, что максимальную допустимую скорость на автодорогах в России могут повысить, рассказал глава госкомпании «Автодор»

На большинстве загородных трасс в России действует ограничение скоростного лимита 90 км/ч, на некоторых участках (отмеченных дорожными знаками «Автомагистраль») водителям легковых машин разрешено разгоняться до 110 км/ч. Также в стране есть несколько отрезков федеральных автодорог, где пределом является 130 км/ч – такая скорость допустима, к примеру, на платной трассе М-11 «Нева», которая проходит от Москвы до Санкт-Петербурга.

При этом, как отметил нынешний глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, с учётом допустимой в РФ погрешности – нештрафуемой прибавки в 20 км/ч – на некоторых участках дорог в стране можно разгоняться до 150 км/ч. Как сообщает ria.ru, теперь он предлагает увеличить допустимый максимальный лимит до официальных 150 км/ч. Речь идёт о тех отрезках, где такая скорость не повредит безопасности на дорогах: с двумя и более полосами для движения в одном направлении, с разделёнными встречными потоками транспорта, без пересечений на одном уровне, с хорошим освещением и т.д.