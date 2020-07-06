Автомобильный портал Motorpage
6 июл 2020

Скоростной лимит на платных трассах хотят увеличить до 150 км/ч

Скоростной лимит на платных трассах хотят увеличить до 150 км/ч

О том, что максимальную допустимую скорость на автодорогах в России могут повысить, рассказал глава госкомпании «Автодор»

На большинстве загородных трасс в России действует ограничение скоростного лимита 90 км/ч, на некоторых участках (отмеченных дорожными знаками «Автомагистраль») водителям легковых машин разрешено разгоняться до 110 км/ч. Также в стране есть несколько отрезков федеральных автодорог, где пределом является 130 км/ч – такая скорость допустима, к примеру, на платной трассе М-11 «Нева», которая проходит от Москвы до Санкт-Петербурга.

При этом, как отметил нынешний глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, с учётом допустимой в РФ погрешности – нештрафуемой прибавки в 20 км/ч – на некоторых участках дорог в стране можно разгоняться до 150 км/ч. Как сообщает ria.ru, теперь он предлагает увеличить допустимый максимальный лимит до официальных 150 км/ч. Речь идёт о тех отрезках, где такая скорость не повредит безопасности на дорогах: с двумя и более полосами для движения в одном направлении, с разделёнными встречными потоками транспорта, без пересечений на одном уровне, с хорошим освещением и т.д.

При написании новости использовалась информация:
Колёса

Комментарии к новости

Последние новости

...
Тим Кунискис FCA

Chevrolet Corvette в Fiat Chrysler считают маслкаром

06 июля 2020
Mazda 3

Представлена «заряженная» Mazda 3

06 июля 2020

Тойота начала выпуск запчастей для 50-летнего спорткара

06 июля 2020
Компьютерный эскиз будущего пикапа

Создатели родстера «Крым» разработают необычный пикап

06 июля 2020
краш-тест Aurus Senat

Aurus разбили

06 июля 2020
Aston Martin DB4 GT

Aston Martin возродил свою легенду

06 июля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Solaris - hyundai solaris 2020 есть ли у возмужавшего hyundai solaris шансы завоевать сердце таксиста? Тест драйв
06 июля 2020

Hyundai Solaris
"Есть ли у возмужавшего Hyundai Solaris шансы завоевать сердце таксиста?"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 2019 импульсы крутильных колебаний
Тест драйв
03 июля 2020

Chery Tiggo 8
"Импульсы крутильных колебаний"
Renault Kaptur - renault kaptur 2020 «мы слышим ваши голоса»
Тест драйв
01 июля 2020

Renault Kaptur
"«Мы слышим ваши голоса»"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"

Написано новостей:

2 6 1 5 8