США временно отложила введение тарифов на автомобили из Мексики и Канады

Президент США Дональд Трамп объявил о 30-дневной отсрочке введения 25% пошлин на импорт автомобилей и других товаров из Мексики и Канады. Решение было принято за несколько часов до вступления тарифов в силу

Отмена пошлин для Мексики стала возможной после того, как президент страны Клаудия Шейнбаум договорилась с Трампом о размещении 10 000 солдат на границе с США. Военные будут заниматься пресечением нелегальной миграции и контрабанды фентанила. Однако переговоры между сторонами продолжаются, и гарантии полной отмены тарифов пока нет. Если пошлины все же вступят в силу, они серьезно отразятся на американском рынке, поскольку Мексика ежегодно экспортирует в США более 2,3 млн автомобилей. Среди брендов, производящих машины в Мексике, значатся GM, Ford, Honda, Toyota, Nissan, BMW и Volkswagen. Ожидается, что возможные тарифы приведут к росту цен на такие популярные модели, как Honda HR-V, Nissan Sentra, Chevrolet Blazer, Ford Maverick и BMW 3-Series.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также объявил о 30-дневной отсрочке тарифов после переговоров с Трампом. В обмен Канада усилит пограничный контроль, используя новые технологии, вертолеты и дополнительный персонал. Также в стране планируется создать специальную структуру по борьбе с фентанилом и признать картели террористическими организациями. При этом, Канада уже подготовила ответные меры: в случае введения американских пошлин страна введет 25%-ные тарифы на автомобили и другие товары из США. Эти меры могут нанести серьезный ущерб автопроизводителям и еще больше обострить торговый конфликт между странами.