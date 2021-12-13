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13 дек 2021

Стал известен режим работы парковок в новогодние праздники

Стал известен режим работы парковок в новогодние праздники

С 31 декабря по 8 января уличные парковки в Москве станут бесплатными для всех водителей

Да друзья, все улицы для нас водителей будут бесплатными и свободными. Даже в тех местах, где обычно час стоянки оценивается в 380 рублей, на праздничную неделе вы не отдадите ни рубля. Разумеется, есть и некоторые исключения из правил. Во-первых, девятого числа уже будет действовать обычный воскресный тариф. Это означает, что центральные парковки с самым высоким ценником (380 рублей) вернутся к обычному режиму работы – остальные улицы будут бесплатными.

Во-вторых, все городские парковки со шлагбаумами, например, перехватывающие стоянки возле метро даже в праздники будут работать в стандартном, платном, режиме. «Просим водителей быть внимательными за рулем и парковаться без нарушений, чтобы не провоцировать аварийно-опасные ситуации и дать возможность проезда городскому транспорту и другим автомобилистам» - цитирует портал Autonews главу столичного департамента транспорта, Максима Ликсутова.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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