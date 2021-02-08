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8 фев 2021

Стало известно точное количество электромобилей в России

Стало известно точное количество электромобилей в России

10 836 автомобилей – ровно столько в нашей стране зарегистрировано электрокаров. Конечно же, в рамках страны этот показатель не высок, однако, по сравнению с прошлым годом  данный сегмент показывает серьезный рост

71 процент – ровно настолько вырос рынок электромобилей за год. Выявился и лидер сегмента, если рассматривать его по моделям. Им стал Nissan Leaf – около девяти тысяч автомобилей. В процентном соотношении он занимает 83 процента от всего сегмента. Остальную часть делят между собой электромобили Mitsubishi, Audi, Jaguar и.т.д.

Если рассматривать ситуацию по регионам, то здесь в фаворе находится Дальний Восток и это не удивительно, если учесть, что тот же самый Leaf приходит к нам из-за океана по серым каналам. К слову, количество автомобилей с правым рулем среди электрокаров также преобладает.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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