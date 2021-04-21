Судьба Derways предрешена

Предприятие, которое было известно выпуском многих китайских автомобилей, выставлено на торги за бесценок

Да, в своё время Derways, если не гремел, то определенную известность имел - почти все китайские марки, которые присутствуют на нашем рынке, собирали машины там. Chery, Geely, Great Wall- все прошли через Черкесское предприятие. Волею судеб, у Derways случился бесславный конец- основателя и владельца предприятия обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах, а сам завод ушёл банкам за долги.

Собственно, теперь предприятие проходит процедуру банкротства, а все имущество ищет новых владельцев. Любопытно, что укомплектованный завод, продают за полтора миллиарда, но не долларов, а рублей, что очень бюджетно. В своё время даже Tagaz, где оборудование пришло в полную негодность, оценивали в куда большую сумму. Интересно, но портал Drom сообщает, что ни один из бывших китайских контрагентов «Дервейса» (Geely, Lifan, Chery и др.) не планирует участвовать в торгах по приобретению завода. Более того, компании называют предприятие токсичным активом