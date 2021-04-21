Автомобильный портал Motorpage
21 апр 2021

Судьба Derways предрешена

Судьба Derways предрешена

Предприятие, которое было известно выпуском многих китайских автомобилей, выставлено на торги за бесценок

Да, в своё время Derways, если не гремел, то определенную известность имел - почти все китайские марки, которые присутствуют на нашем рынке, собирали машины там. Chery, Geely, Great Wall- все прошли через Черкесское предприятие. Волею судеб, у Derways случился бесславный конец- основателя и владельца  предприятия обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах, а сам завод ушёл банкам за долги.

Собственно, теперь предприятие проходит процедуру банкротства, а все имущество ищет новых владельцев. Любопытно, что укомплектованный завод, продают за полтора миллиарда, но не долларов, а рублей, что очень бюджетно. В своё время даже Tagaz, где оборудование пришло в полную негодность, оценивали в куда большую сумму. Интересно, но портал Drom сообщает, что ни один из бывших китайских контрагентов «Дервейса» (Geely, Lifan, Chery и др.) не планирует участвовать в торгах по приобретению завода. Более того, компании называют предприятие токсичным активом

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Дорожные камеры России начинают объединять в общую сеть.

21 апреля 2021

Lincoln возродил модель Zephyr

20 апреля 2021

Mazda CX-30 превратили в электрокар

20 апреля 2021

«Красное знамя» представила свой новый флагман

20 апреля 2021

В BMW представили роскошную «Семерку»

20 апреля 2021

Kia представила новый Cerato

20 апреля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA K5 - kia k5 (2021) за счет чего kia k5 намерен усидеть сразу на двух стульях Тест драйв
20 апреля 2021

KIA K5
"За счет чего Kia K5 намерен усидеть сразу на двух стульях"
Renault Duster - renault duster (2021) вид спереди
Тест драйв
16 апреля 2021

Renault Duster
"В предвкушении удовольствия"
Audi Q7, Land Rover Range Rover - сравнительный тест range rover и audi q7: противоположные взгляды на понятие «самая крутая тачка»
Сравнительный тест
14 апреля 2021

Audi Q7, Land Rover Range Rover
"Противоположные взгляды на понятие «самая крутая тачка»"
Mazda CX-30 - mazda cx-30 (2020) ноль – не всегда пустое место, это стремится доказать mazda cx-30
Тест драйв
12 апреля 2021

Mazda CX-30
"Ноль – не всегда пустое место, это стремится доказать Mazda CX-30"

Написано новостей:

2 8 1 2 7