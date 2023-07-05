Tesla не уважает правый руль

Автопроизводители постоянно адаптируют машины под разные рынки, где действует правосторонне или левосторонне движение. К сожалению, такого нельзя сказать о компании Tesla, которая не обращает внимания на стандарты.

Собственно, не так давно Tesla отказалась от идеи выпуска электромобилей Model S и Model X с правым расположением руля для рынков наподобие Великобритании. Следствием этого стала массовая отмена ранее размещённых заказов.

Дабы сгладить уровень негатива компания решила поддержать своих клиентов специальным гаджетом - The Reacher — телескопической палкой с механическим захватом на конце. Дабы водитель на леворульной машине мог дотягиваться до платежных терминалов в странах с правосторонним движением.