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5 июл 2023

Tesla не уважает правый руль

Tesla не уважает правый руль

Автопроизводители постоянно адаптируют машины под разные рынки, где действует правосторонне или левосторонне движение.  К сожалению, такого нельзя сказать о компании Tesla, которая не обращает внимания на стандарты.

Собственно, не так давно Tesla отказалась от идеи выпуска электромобилей Model S и Model X с правым расположением руля для рынков наподобие Великобритании. Следствием этого стала массовая отмена ранее размещённых заказов.

Дабы сгладить уровень негатива компания решила поддержать своих клиентов специальным гаджетом - The Reacher — телескопической палкой с механическим захватом на конце. Дабы водитель на леворульной машине мог дотягиваться до платежных терминалов в странах с правосторонним движением.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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