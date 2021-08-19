Автомобильный портал Motorpage
19 авг 2021

Toyota Hilux скрестили с Mercedes

Toyota Hilux скрестили с Mercedes

Нет, речь не идет про бейдж-инжиниринг вроде Mercedes-Benz X-Class, который является полной копией Nissan Navara. Мы говорим о тюнинге!

Итак, Южная Африка – там на днях один местный житель решил доработать свой Toyota Hilux. Штатный двигатель был выкинут на мороз, а его место занял мотор V8 от Mercedes AMG. Мощность его не уточняется, но на моделях немецкого концерна он развивает от 450 до 650 лошадиных сил. В любом случае, пикап стал более чем в два раза мощнее по сравнению со своим стоковым аналогом.

Видно, что машину решили превратить в некое подобие гоночного снаряда – ему занизили подвеску,  а в салон установили спортивные кресла от AMG. Интересно, что полного привода тюнингованный пикап лишен.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lincoln Navigator 2014 вид сбоку сзади

Lincoln Navigator обновился

19 августа 2021

Представлен первый электрический Genesis

19 августа 2021

В Подмосковье появились световые «зебры»

19 августа 2021

В МВД собираются упростить процедуру техосмотра

19 августа 2021

BMW собирается представить водородный X5

18 августа 2021

В Австралии появится специальная магистраль для электрокаров

18 августа 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"
Hyundai Tucson - hyundai tucson (2021) как новый hyundai tucson чуть не превратился в жертву дизайна
Тест драйв
16 августа 2021

Hyundai Tucson
"Как новый Hyundai Tucson чуть не превратился в жертву дизайна"
Porsche 718 Cayman - porsche. день всех влюблённых
Тест драйв
13 августа 2021

Porsche 718 Cayman
"День всех влюблённых"
Opel Crossland - opel crossland (2021) что общего у opel crossland с немецкой крепостью
Тест драйв
11 августа 2021

Opel Crossland
"Что общего у Opel Crossland с немецкой крепостью"

Написано новостей:

2 8 8 9 4