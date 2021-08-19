Toyota Hilux скрестили с Mercedes

Нет, речь не идет про бейдж-инжиниринг вроде Mercedes-Benz X-Class, который является полной копией Nissan Navara. Мы говорим о тюнинге!

Итак, Южная Африка – там на днях один местный житель решил доработать свой Toyota Hilux. Штатный двигатель был выкинут на мороз, а его место занял мотор V8 от Mercedes AMG. Мощность его не уточняется, но на моделях немецкого концерна он развивает от 450 до 650 лошадиных сил. В любом случае, пикап стал более чем в два раза мощнее по сравнению со своим стоковым аналогом.

Видно, что машину решили превратить в некое подобие гоночного снаряда – ему занизили подвеску, а в салон установили спортивные кресла от AMG. Интересно, что полного привода тюнингованный пикап лишен.