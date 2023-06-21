У АвтоВАЗа появился свой собственный банк

В портфеле отечественного автомобильного гиганта появился еще один ценный актив – банк. Опуская все юридические подробности можно сказать, что ранее он принадлежал альянсу Renault-Nissan

Название учреждения «РН-Банк» - оно было сосредоточено на обслуживании дилерских структур обеих марок: с его помощью дилеры получали кредиты на финансирование собственной деятельности. Кроме того, через эту структуру физические лица могли приобретать в кредит автомобили.

Инсайдеры сообщают, что после смены собственника банк продолжит выполнять свои собственные функции в полном объеме. В тоже время его подключат к участию в программах государственного кредитования и лизинга.