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27 июн 2019

Украина запретила российские автомобили

Украина запретила российские автомобили

Кабинет министров страны опубликовал на своем официальном сайте постановление, которое запрещает импорт российских автомобилей

В частности, речь идет о постановлении № 535, которое фактически запрещает ввоз на территорию страны автомобилей из России. Запрет вступает в силу 1 июля текущего года, и касается он не только легковых автомобилей, но и мотоциклов, автобусов, тракторов, грузовых автомобилей, автокранов, а также другой спецтехники. «Бонусом» постановление запрещает ввоз в страну цемента, ветеринарной продукции, лекарственных препаратов, одежды, обуви, а также железнодорожных вагонов.

Документ опубликовали вчера — 26 июня, после того, как российская делегация возобновила свое полноценное участие в ПАСЕ — Парламентской ассамблее Совета Европы. Отметим, что в 2012 году, до начала обострений отношений между Россией и Украиной, крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ продал на Украине чуть менее 20 000 автомобилей, заняв второе место в списке самых популярных марок в стране после Hyundai. В 2015 году этот показатель составлял уже 1000 экземпляров, а в последние годы АвтоВАЗ выбыл из Топ-30 самых популярных марок на Украине.

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Drom

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