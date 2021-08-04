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4 авг 2021

В ГИБДД рассекретили автомобиль секретного патруля

В ГИБДД рассекретили автомобиль секретного патруля

Как известно, в этом году на дороги столицы выехали скрытые патрули, то есть экипажи на автомобилях без каких-либо опознавательных знаков. Теперь мы знаем, кого именно стоит опасаться

Как стало известно порталу Autonews, на севере Москвы, например, экипажи передвигаются на обычных Ford Focus второго поколения. Все машины имеют серо-серебристую окраску. Салон тоже практически ничем не отличается от обычных автомобилей — внутри нет никаких специальных гаджетов кроме рации, при помощи которой инспекторы связываются с дежурными экипажами.

Есть важный нюанс- экипажи скрытых патрулей должны быть в форменной одежде, так что вот вам еще один немаловажный признак определения подобных патрулей. К слову, с начала лета при помощи патрулирования было выявлено более полутора тысяч нарушений.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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