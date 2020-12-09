Автомобильный портал Motorpage
9 дек 2020

В ГИБДД тестируют пешеходные переходы, которых не существует

В ГИБДД тестируют пешеходные переходы, которых не существует

ГИБДД тестирует проекционные пешеходные переходы. На данный момент, технология «обкатывается» в Краснодаре, однако, вскоре она может появиться и в других регионах.

Строго говоря, сам пешеходный переход осязаем – разметку же никто не отменял. Весь фокус кроется в том, что она подсвечивается скоплением ярких светодиодов,  что существенно повышает видимость перехода в непогоду. «В тестовом режиме запущены в работу два светодиодных проектора горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 „Пешеходный переход“. Специальный лазерный проектор подсвечивает пешеходный переход, чтобы разметку было видно издалека в темноте, во время дождя, снега или тумана», —  приводит портал «За рулем» сообщение ведомства.

Стоит отметить, что на глаза репортерам Motorpage уже попадался некоторый аналог данной системы. Так, на дорогах Подмосковья пешеходные переходы обозначаются знаками с подсветкой оранжевого  цвета.  Кроме того при помощи аналогичной подсветки  выделяют и кусок дорожного полотна, на которое нанесена разметка перехода.

При написании новости использовалась информация:
За рулем

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