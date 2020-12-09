В ГИБДД тестируют пешеходные переходы, которых не существует

ГИБДД тестирует проекционные пешеходные переходы. На данный момент, технология «обкатывается» в Краснодаре, однако, вскоре она может появиться и в других регионах.

Строго говоря, сам пешеходный переход осязаем – разметку же никто не отменял. Весь фокус кроется в том, что она подсвечивается скоплением ярких светодиодов, что существенно повышает видимость перехода в непогоду. «В тестовом режиме запущены в работу два светодиодных проектора горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 „Пешеходный переход“. Специальный лазерный проектор подсвечивает пешеходный переход, чтобы разметку было видно издалека в темноте, во время дождя, снега или тумана», — приводит портал «За рулем» сообщение ведомства.

Стоит отметить, что на глаза репортерам Motorpage уже попадался некоторый аналог данной системы. Так, на дорогах Подмосковья пешеходные переходы обозначаются знаками с подсветкой оранжевого цвета. Кроме того при помощи аналогичной подсветки выделяют и кусок дорожного полотна, на которое нанесена разметка перехода.