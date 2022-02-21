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21 фев 2022

В гонках Формулы-1 появится новая гоночная команда

В гонках Формулы-1 появится новая гоночная команда

Новые команды в гонках королевской серии – явление редкое. Нет, конечно же, мы слышим такие новые имена, как Alpha Tauri. Но если копнуть поглубже, то можно выяснить, что эта команда выросла из Red Bull. К слову, заводская команда Renault, например, была создана на основе Benneton – одной из сильнейших команд  двухтысячных годов

Так что настоящие дебютанты здесь появляются нечасто, зато каждый из них – интересен.  Сегодня речь пойдет про Andretti Global, которая подала заявку на участие в сезоне 2024 года. Ее учредителем является Майкл Андретти – сын знаменитого Марио Андретти – чемпион гонок Формулы-1 и  обладатель гоночного хэт-трика -  победа в «Дайтона 500», «Индианаполис 500», Формула-1. К сожалению, информации о команде мало. Даже  не уточняется, имеются ли у гипотетической Andretti Global спонсоры и поставщики силовых агрегатов.

Зато сам Майкл Андретти – персонаж  в своих кругах очень известный. Он не новичок в деле формирования гоночных команд высших дивизионов: он уже выставляет собственные команды в сериях IndyCar и Formula E. Если планы Андретти будут реализованы, его команда станет 11-й в списке действующих команд Формулы-1. Число участвующих коллективов не превышало десятка с 2016 года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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