В Китае разработали автомобиль для молодых мам

Китайская компания Arcfox представила концептуальный электромобиль Kaola, разработанный специально для молодых мам и беременных женщин

Пожалуй, здесь нас интересуют не технические характеристики модели, которые, кстати, остаются неизвестными, а опциональное и технологическое наполнение автомобиля. К примеру, на Arcfox Kaola применены сдвижные задние двери с возможностью автоматического открывания при приближении пользователя.

В медиакомплекс Kaola включена особая камера, установленная на подголовнике водительского кресла: она направлена на детское сиденье. Электроника способна контролировать и при необходимости регулировать климат и подсветку. В центральном тоннеле установлен бокс с подогревом для бутылочек с молоком или детским питанием.