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11 янв 2023

В Китае разработали автомобиль для молодых мам

В Китае разработали автомобиль для молодых мам

Китайская компания Arcfox представила концептуальный электромобиль Kaola, разработанный специально для молодых мам и беременных женщин

Пожалуй, здесь нас интересуют не технические характеристики модели, которые, кстати, остаются неизвестными, а опциональное и технологическое наполнение автомобиля.  К примеру, на Arcfox Kaola применены сдвижные задние двери с возможностью автоматического открывания при приближении пользователя.

В медиакомплекс Kaola включена особая камера, установленная на подголовнике водительского кресла: она направлена на детское сиденье. Электроника способна контролировать и при необходимости регулировать климат и подсветку. В центральном тоннеле установлен бокс с подогревом для бутылочек с молоком или детским питанием.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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