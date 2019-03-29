В Китае решили постепенно отказаться от субсидий на покупку электромобилей

Китай опять всех опередил. Пока европейские страны только вводят субсидии и льготы для электромобилей, страна красного флага начинает их отменять. Руководство страны сообщает, что субсидии уже помогли китайской промышленности

На данный момент правительство КНР лишь сокращает объем субсидий, однако уже известно, что в 2020 году субсидии полностью исчезнут. Но обо всем - по порядку. Во-первых, государственная помощь для тех моделей, которые могут на одной зарядке преодолеть более 400 километров, сокращается с 50 000 до 25 000 юаней (с 482 000 рублей до 241 000 по текущему курсу). На этом ужесточения не заканчиваются. Также теперь вдвое возрастает минимальный запас хода «электричек», при котором их производители смогут рассчитывать хоть на какие-нибудь субсидии со стороны государства. Если прежде этот параметр составлял 150 километров, то теперь — 250.

Любопытно, как власти КНР объясняют такой шаг. По их словам, субсидии уже помогли китайской промышленности: за последнее десятилетие производители электромобилей прошли путь от становления до зрелой индустрии. При этом отказ от помощи «сверху» должен лишь подтолкнуть технический прогресс: компании будут полагаться на инновации, а не финансовую помощь. На данный момент в КНР наблюдается настоящий бум рынка электромобилей. По итогам 2018 года в Китае было продано 1,1 миллиона электрифицированных машин (то есть электрокаров и подключаемых гибридов). Даже совокупные продажи в Евросоюзе (408 000 штук) и США (361 000) заметно отстают от этого показателя.