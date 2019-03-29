Автомобильный портал Motorpage
29 мар 2019

В Китае решили постепенно отказаться от субсидий на покупку электромобилей

В Китае решили постепенно отказаться от субсидий на покупку электромобилей

Китай опять всех опередил. Пока европейские страны только вводят субсидии и льготы для электромобилей, страна красного флага начинает их отменять. Руководство страны сообщает, что субсидии уже помогли китайской промышленности

На данный момент правительство КНР  лишь сокращает объем субсидий, однако уже известно, что в 2020 году субсидии полностью исчезнут. Но обо всем - по порядку. Во-первых, государственная помощь для тех моделей, которые могут на одной зарядке преодолеть более 400 километров, сокращается с 50 000 до 25 000 юаней (с 482 000 рублей до 241 000 по текущему курсу). На этом ужесточения не заканчиваются. Также теперь вдвое возрастает минимальный запас хода «электричек», при котором их производители смогут рассчитывать хоть на какие-нибудь субсидии со стороны государства. Если прежде этот параметр составлял 150 километров, то теперь — 250.

Любопытно, как власти КНР объясняют такой шаг. По их словам, субсидии уже помогли китайской промышленности: за последнее десятилетие производители электромобилей прошли путь от становления до зрелой индустрии. При этом отказ от помощи «сверху» должен лишь подтолкнуть технический прогресс: компании будут полагаться на инновации, а не финансовую помощь. На данный момент в КНР наблюдается настоящий бум рынка электромобилей. По итогам 2018 года в Китае было продано 1,1 миллиона электрифицированных машин (то есть электрокаров и подключаемых гибридов). Даже совокупные продажи в Евросоюзе (408 000 штук) и США (361 000) заметно отстают от этого показателя.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Drom, РИА Новости

Комментарии к новости

Последние новости

...

Все европейские автомобили оснастят «чёрными ящиками»

28 марта 2019

Lamborghini не будет выпускать автомобили с механической трансмиссией

28 марта 2019

Автомобили Jaguar Land Rover будут бороться с распространением простуды

28 марта 2019
Lincoln Corsair

Новый кроссовер Lincoln дебютирует в Нью-Йорке

28 марта 2019

Содержание парковочных мест - за счет их владельцев

28 марта 2019
Smart

Автомобили Smart продолжат свой жизненный путь

28 марта 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz C-Class - mercedes-benz c200 coupe 4matic 2019 запах женщины Тест драйв
28 марта 2019

Mercedes-Benz C-Class
"Mercedes C200 Coupe 4MATIC. Запах женщины"
Audi RS4 - audi rs4 avant 2018 уроки самообладания от спортивного универсала
Тест драйв
26 марта 2019

Audi RS4
"Уроки самообладания от спортивного универсала Audi RS4 Avant"
Suzuki Vitara - suzuki vitara 2019 занимательная ботаника
Тест драйв
22 марта 2019

Suzuki Vitara
"Занимательная ботаника"
Audi A6 - тандем для удовольствия
Автопутешествия
18 марта 2019

Audi A6
"Тандем для удовольствия"

Написано новостей:

2 3 0 7 5