Автомобильный портал Motorpage
28 май 2020

В Москве отменили 3,5 тысячи штрафов за езду без пропуска

В Москве отменили 3,5 тысячи штрафов за езду без пропуска

Московская административная дорожная инспекция продолжает отменять штрафы, выписанные водителям, которые неправильно указали номер автомобиля при оформлении пропуска

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила почти 3,5 тыс. штрафов, оформленных в отношении водителей, которые неправильно указали номер автомобиля при привязке его к цифровому пропуску. Об этом со ссылкой на главу столичного департамента транспорта Максима Ликсутова сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем отменять штрафы водителям, которые ошиблись в цифре или букве номера автомобиля, когда привязывали его к цифровому пропуску. Подобные постановления мы отменили уже 3471 автомобилисту. Еще раз подчеркну, никакой цели собрать больше штрафов у нас нет. Заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде, чтобы никуда не ходить», — отметил Ликсутов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Каршеринг могут лишить права беслатной парковки

28 мая 2020

Nissan объявил об уходе бренда Datsun из России

28 мая 2020

В Москве разрешили открыть автосалоны с 1 июня

28 мая 2020

Renault, Nissan и Mitsubishi поделили мир

28 мая 2020

Рестайлинговый Lada Largus сфотографировали во время тестов

27 мая 2020
BMW M2 CS 2020

Экологи могут уничтожить BMW M2

27 мая 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar XE - jaguar xe p250 2020 что сказали бы про него сыщики прошлого Тест драйв
25 мая 2020

Jaguar XE
"Что сказали бы сыщики прошлого про Jaguar XE P250 AWD R-Dynamic SE"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 2019 тигр вышел на охоту
Тест драйв
21 мая 2020

Chery Tiggo 8
"Chery Tiggo 8: тигр вышел на охоту"
Geely Coolray - geely coolray 2020 и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города
Тест драйв
18 мая 2020

Geely Coolray
"Geely Coolray и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"

Написано новостей:

2 5 9 1 4