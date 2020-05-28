В Москве отменили 3,5 тысячи штрафов за езду без пропуска

Московская административная дорожная инспекция продолжает отменять штрафы, выписанные водителям, которые неправильно указали номер автомобиля при оформлении пропуска

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила почти 3,5 тыс. штрафов, оформленных в отношении водителей, которые неправильно указали номер автомобиля при привязке его к цифровому пропуску. Об этом со ссылкой на главу столичного департамента транспорта Максима Ликсутова сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем отменять штрафы водителям, которые ошиблись в цифре или букве номера автомобиля, когда привязывали его к цифровому пропуску. Подобные постановления мы отменили уже 3471 автомобилисту. Еще раз подчеркну, никакой цели собрать больше штрафов у нас нет. Заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде, чтобы никуда не ходить», — отметил Ликсутов.