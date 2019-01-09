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9 янв 2019

В Москве появятся новые выделенные полосы

В Москве появятся новые выделенные полосы

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил о запуске новых выделенных полос  на Минской улице и Калужском шоссе. Работа полос начнется с четырнадцатого января

На Калужском шоссе "выделенка" заработает от дома 14, строения 2 до выезда из деревни Городище. Что касается Минской улицы, то полосы пройдут от Ломоносовского проспекта до Сеславинской улицы, прерываясь на участке от съезда на Кутузовский проспект до площади Ромена Роллана. В обратном направлении она появится от Большой Филевской улицы до Ломоносовского проспекта с разрывом на отрезке от Малой Филевской улицы до площади Ромена Роллана.

Что касается протяженности, то участок на Минской улице составит три километра, а участок Калужского шоссе будет составлять почти семь километров.  По словам г-на Ликсутова, "ввод «выделенок» позволит наземному транспорту поехать быстрее, а пассажирам сократить время ожидания на остановке». 

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При написании новости использовалась информация:
Известия, Авто@mail.ru

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