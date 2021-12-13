В Москве повысят стоимость парковки

Общественные активисты выступили с необычным предложением – увеличить стоимость парковочных мест, но не всех, а лишь в центральных районах столицы

Инициатива принадлежит руководителю экспертного центра Probok.net Александру Шумскому. Эксперт заявил, что нынешние тарифы (380 рублей в час) на центральных улицах уже не являются сдерживающим фактом для автомобилистов – даже на таких дорогих местах сложно найти свободное место. Кроме того, из-за приближения нового года ситуация лишь усугубляется.

Как сообщает газета «Московский Комсомолец», Шумский заявил, что стоимость часа стоянки необходимо установить на уровне не ниже пятисот рублей. Отметим, что эксперт сослался на зарубежный опыт, в частности на Лондон, где въезд в центр с недавнего времени является платным. Правда, Шумский оговорился, сообщив, что такой способ водительского сдерживания вряд ли найдет понимание у жителей Москвы.