В новом рейтинге самых надежных автомобильных марок сменился лидер

Журнал Consumer Reports опубликовал ежегодный рейтинг надежности автомобилей. В очередной раз лучшими признаны машины японских брендов

В первой десятке значатся шесть японских автомобилей. Причем на первых местах расположены две модели, принадлежащие одному концерну: Toyota Prius и Lexus NX. В список самых надежных попали две Audi — A4 и A5, хотя другой представитель концерна Volkswagen Group — кроссовер Atlas оказался в тройке самых ломающихся машин.

В рейтинге марок первенство оказалось у Mazda, которая сместила с лидирующей позиции Toyota. В опросе участвовали почти 330 000 автолюбителей с моделями, выпущенными с 2000-го по 2020-й. Они рассказали исследователям, какие проблемы с их машинами были выявлены за последний год. Все эти дефекты эксперты разделили на 17 групп, каждой из них присваивается свой коэффициент серьезности.