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19 янв 2023

В России появится сервис брони мест для автомобилей на прохождение границы

В России появится сервис брони мест для автомобилей на прохождение границы

Компания «Софт Телематика» по заказу Министерства транспорта России разработала единую систему электронного бронирования очереди для автомобилей, которая будет внедрена на границах

На текущий момент, в зависимости от направления движения, время ожидания при прохождении границы может достичь суток. Чиновники считают, что внедренная система поможет сократить задержки, минимум, на 25 процентов. Сообщается, что система уже начала свою работу в тестовом режиме на границе России и Литвы.

Для граждан и юрлиц услуга будет предоставляться бесплатно, а водителю нужно будет лишь выбрать удобную дату и время прохождения границы – на портале «Госуслуги». После этого на электронную почту или через SMS придёт подтверждение брони.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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